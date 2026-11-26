Sul suo canale YouTube, Tancredi Palmeri ha fatto alcune considerazioni sull'Inter all'indomani della vittoria dei nerazzurri in Champions
VIDEO FCIN1908 / Carlos Augusto dopo il rinnovo: "Inter, ripagherò la fiducia"
Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca quiSul suo canale YouTube, Tancredi Palmeri ha fatto alcune considerazioni sull'Inter all'indomani della vittoria dei nerazzurri in Champions League contro lo Stoccarda a San Siro:
"All'Inter do 6,5 dopo la Champions. Il risultato è quello che doveva arrivare, il 2-0 va anche stretto ma ha rischiato all'inizio, poteva essere sotto 20'. E' messa bene ora in classifica, ora viene il bello o il brutto".
"Nelle prossime tre, per entrare nelle prime otto, l'Inter deve ottenere 4 punti tra Borussia Dortmund e Liverpool, per poi vincere contro lo Slovan. E' estremamente improbabile che l'Inter vada agli ottavi diretti".
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