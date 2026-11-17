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Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Giuseppe Pancaro è tornato sulla vittoria dell'Inter contro il Como sottolineando la forza dei nerazzurri che per lo scudetto non hanno rivali. "Ero a San Siro a vedere Inter-Como e l'Inter è nettamente la squadra più forte del campionato. Se l'Inter fa l'Inter, non può nessuno stargli dietro. Ha fuori Lautaro e in panchina 6-7 giocatori di livello internazionale. Se l'Inter fa l'Inter, fa un campionato a parte. La prima vera rivale dell'Inter è lei. Lo può perdere solo l'Inter lo Scudetto ma la Roma, per la crescita che ha avuto, se rimane attaccata può essere l'unica vera outsider".

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Poi un commento sulla Panchina d'Oro data a Chivu: "A chi l'avrei data? Non a lui, perché diventerà un grande allenatore però fatto così pare sia un premio per chi vince. Stavolta la sensazione è che sia stato premiato chi ha vinto, perché lo scorso anno c'era chi avrebbe meritato, vedi Fabregas, per il gioco che ha espresso il Como".

(TMW Radio)