Di Marzio: “Papu Gomez? Incontro con l’Atalanta che vorrà un indennizzo. Il punto…”

Ieri un incontro tra Papu Gomez, l’agente del giocatore e la famiglia Percassi. Il presidente è molto pragmatico – ha spiegato a Skysport Gianluca Di Marzio – ci sono altre tre partite da giocare fino a gennaio. Inutile focalizzarsi sul mercato in questo momento, poi verrà fatto il punto della situazione. Non partirà gratis. Se l’argentino lo avesse pensato non sarà così: il club pretenderà un indennizzo. Ha un contratto da tre mln l’anno più bonus, quindi un ingaggio da top, ha sottolineato il giornalista prima della partita dell’Atalanta contro la Juventus.

(Fonte: SS24)