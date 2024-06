Pierluigi Pardo non ha dubbi e punterebbe su Matteo Darmian contro la Croazia domani sera. Ecco le parole del giornalista a Libero

Pierluigi Pardo non ha dubbi e punterebbe su Matteo Darmian contro la Croazia domani sera. Ecco le parole del giornalista a Libero:

"Quella contro la Croazia è una partita-trappola anche se abbiamo due risultati buoni per qualificarci. Basterebbe il pareggio, vero, ma se scendiamo in campo con questa idea è la volta che perdiamo e, in quel caso, ci meriteremmo di tornare a casa. Nonostante il brutto risultato contro la Spagna continuo ad apprezzare il lavoro di Spalletti, la mentalità che cerca di dare alla squadra e, quindi, lo schema scelto: il 4-2-3-1 va confermato".