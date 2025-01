Prima uscita pubblica allo stadio del Paris Fc per Juergen Klopp, diventato responsabile globale del calcio per il colosso Red Bull

Prima uscita pubblica allo stadio del Paris Fc per Juergen Klopp, diventato responsabile globale del calcio per il colosso Red Bull, che è anche azionista di minoranza del club francese acquistato dalla famiglia di Bernard Arnault, la persona più ricca di Francia. Il tedesco si è presentato in tribuna per seguire la partita di Ligue 2 francese tra la formazione parigina e l'Amiens, ha posato per i selfie insieme al presidente del club, Pierre Ferracci.