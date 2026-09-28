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Alberto Gilardino sarà il nuovo allenatore del Parma. E' fatta per il suo arrivo, come riporta Gianluca Di Marzio: "L'allenatore, già lavoro per completare la risoluzione contrattuale con il Pisa, ha trovato l'accordo con il club emiliano e sarà a Parma in serata.

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L'ultima presenza in Serie A dell'allenatore risale al 31 gennaio 2026, nel ko per 3-1 del suo Pisa contro il Sassuolo. Gli emiliani hanno deciso di puntare su Gilardino. Le quotazioni dell'ex Genoa sono salite nelle scorse ore, mentre non ci sono stati contatti con Tudor, D'Aversa e Pioli.

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Gilardino è vincolato, però, al Pisa, l'ultima squadra allenata dal 44enne. L'allenatore e i nerazzurri hanno lavorato per la risoluzione e il Parma ha portato avanti positivamente i contatti per definire il nuovo arrivo in panchina".