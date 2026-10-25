Intervenuto sulle frequenze di Radio FirenzeViola, Giancarlo Pasinato ha analizzato il momento dell'Inter e ha parlato della sfida tra i nerazzurri e la Fiorentina. "Sono rimasto un po' sorpreso dall'andamento recente dell'Inter. Io ero convinto che quest'anno avessero messo a posto la difesa. Invece si nota l'assenza di Acerbi e De Vrji, anche perché Akanji non sta facendo benissimo e Stones è infortunato".

"Sulla Fiorentina dico che non è detto che chi spende di più faccia meglio e i viola ne sono l'esempio. Non so poi che problemi ci sono stati nello spogliatoio, ma a livello di rosa non mi sembra una squadra debole. Io credo che alla fine sarà una squadra che non avrà nessun problema di classifica e che domani l'Inter debba stare parecchio attenta. Poi certo, l'Inter ha una qualità assoluta incredibile e ha giocatori che possono risolvere le gare da soli".

(firenzeviola.it)