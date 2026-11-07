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Durante L'ascia raddoppia, il giornalista Giuseppe Pastore ha parlato della prestazione di Spence e del confronto con Diouf per il ruolo di esterno destro.

Spence meglio di Diouf? È chiaramente un giocatore che fa quel ruolo da sempre e quindi lo interpreta meglio di un giocatore che fino a maggio non ha mai giocato in quella posizione, se non cinque, dieci minuti finali. Quindi Spence è, come dire, il suo primo ruolo, forse unico ruolo è quello. Diouf ci stiamo raccontando di questo giocatore che può fare tante cose. Zidane lo mette a sinistra, puoi fare la mezzala, fai addirittura il sottopunta, ha fatto il derby. Quando in realtà insomma non è un giocatore eccezionale in nessuno di questi ruoli. Può migliorare, ha delle doti importanti. Però ecco non è titolare in nessuno dei ruoli dell'Inter per me. Se poi l'Inter buca Luis Henrique, Spence sta fermo un mese, chiaramente gioca perché non c'è alternativa. Diouf è uno che l'Inter ha pagato 25 milioni per fargli fare l'interno, la mezzala. Se poi diventa un esterno... ci vuole tempo