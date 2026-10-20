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Del potenziale dell'Inter e del livello in Europa della squadra di Chivu ha parlato Giuseppe Pastore a Fontana di Trevi:

Serve una congiunzione astrale. Però, sai, io faccio leva sulle parole dei giocatori dell'Inter. L'Inter ha sempre dichiarato l'obiettivo all'inizio stagione. Quest'anno qualche giocatore, ha parlato di Champions. Non vuol dire che vincerà la Champions, nessuno crede che l'Inter sia favorita. Nelle otto per me ci deve stare. Per me non sono otto le squadre più forti dell'Inter. Perché le inglesi sono tre, non sono quattro. Inter e Atletico sono sullo stesso livello. Liverpool, Arsenal e City, Bayern, Psg, Real e Barça. E l'Inter è l'ottava.