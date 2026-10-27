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Del cammino dell'Inter e delle potenzialità della squadra di Chivu ha parlato, a Fontana di Trevi, il giornalista Giuseppe Pastore:

Delle prime sei, se vediamo la classifica, ovvero Inter, Lazio, Milan, Roma, Frosinone e Como, l'Inter è la squadra che è stata meno minuti in vantaggio delle prime sei. Miglior attacco, la rosa più forte, ha la ragionevole, non so quanto, per ora sì, certezza che quando va sotto in venti minuti, anche meno, la ribalta e quindi hanno questa positiva arroganza tecnica di dire: «Ma tanto...». Sembra una squadra francese.

L'Inter è una squadra che ha fortissima autostima, perlomeno a livello di Serie A, di campionato interno. Poi in Champions League a volte un po' vacilla. Anche al novantesimo di domenica continuava ad attaccare in maniera ordinata, senza strappi, senza foga e alla fine ha vinto meritando.

Però il fatto che vada in vantaggio molto più tardi rispetto persino anche al Frosinone, per non parlare delle altre, è un dato che secondo me a chiunque non fa così tanto piacere a Chivu, nell'ottica di risparmiare qualche energia, qualche minuto in più, visto che si gioca ogni tre giorni.

Magari ogni tanto Chivu apprezzerebbe partite aggredite in maniera un po' più decisa, fino a prima aveva fatto col Parma, per esempio, è stata l'unica partita tranquilla dell'Inter nelle otto di campionato e questo evidentemente l'Inter se lo riserva forse per i turni più avanti.

È il vero margine di crescita dell'Inter, che per il resto è una rosa fatta e finita, perfetta, che può soltanto deragliare per sue tare mentali, ma non perché è una squadra inferiore alle altre.