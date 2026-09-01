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Durante la puntata di Fontana di Trevi, il giornalista Giuseppe Pastore ha parlato dell'Inter e della Roma come rivale scudetto

Buon inizio della Roma. Ultima squadra che fece 8-0 dopo due giornate era il Napoli di Gattuso e non entrò nemmeno in Champions. La Roma sembra sti facendo uno degli inizi dell'Atalanta di Gasperini. Tante volte ci ha fatto pensare questa volta ce la può fare. La sfida è tenere il passo di un'Inter che ha molti più giocatori. Il discorso dell'Inter è che nella Roma e ne l Milan (che per me non è da scudetto) individui quei giocatori senza i quali fai più fatica.

L'Inter ha 8-9 giocatori titolari in più oltre agli 11 che vanno in campo. Nella vittoria di Cagliari che poteva essere a due cifra, mi è mancata l'incapacità di gestire col palleggio le difficoltà, ha commesso errori di superficialità che hanno fatto arrabbiare Chivu. Curioso di vedere Inter-Napoli, l'ultimo scalino che gli manca è a viso aperto negli scontri diretti.