Mercato, cosa si sono detti l'Inter e l'agente di Varela. Ma in pista c'è Mendy: gli scenari

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Intervenuto in diretta su Cronache di Spogliatoio, Giuseppe Pastore, giornalista, ha parlato così di Francesco Pio Esposito e del suo status all'Inter: "Se potrebbe diventare un problema il fatto che Pio Esposito chieda più spazio? Non quest'anno. Non è neanche la sua indole e non è circondato da procuratori che vengono a battere cassa dopo due gol in Nazionale e l'Inter se lo tenga stretto.

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Perché un 21enne che ha questo approccio maturo alla grande squadra è raro. Poi tra 1-2 anni l'Inter cambierà qualcosa in attacco, Lautaro e Thuram non sono eterni. Ma in una squadra che ragiona su 50 partite stagionali Esposito avrà tantissimo spazio. E' troppo importante per una big avere 3-4 attaccanti di livello: dove andrebbe a fare il titolare sopra l'Inter? Da nessuna parte per me".