Intervenuto negli studi di DAZN, Giuseppe Pastore, giornalista, ha analizzato così la vittoria dell'Inter contro il Bologna

Marco Astori
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Intervenuto negli studi di DAZN, Giuseppe Pastore, giornalista, ha analizzato così la vittoria dell'Inter contro il Bologna: "L'Inter è fortissima, ha venti titolari: lo dimostra ogni partita di campionato. E' già a 21 gol, 3 a partita, eppure non c'è un giocatore che sta trascinando a livello realizzativo. L'Inter sta andando ad una media di gol subiti importanti, è l'unica macchia sullo smoking: altrimenti è ingiocabile, almeno in Serie A.

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Il rigore per l'Inter? Voglio sottolineare la buona stella di Orsato: c'è un ennesimo episodio che però non incide sul risultato. Se ne parla un po' meno di quanto se ne sarebbe parlato con un altro risultato.

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Carlos Augusto? Dopo 40 secondi si fa trovare in area piccola: la prontezza di questo giocatore denota una disponibilità, una qualità del lavoro non da imbucato. Ogni anno ha aggiunto sempre qualcosa: ora non dico che Dimarco debba fare panchina, ma qualche dubbio viene. Thuram? Da anni ci chiediamo se diventerà mai una punta di quel livello lì, quel gol è da Lewandowski, quella gente lì: un gol clamoroso che ci deve far domandare quanto potenziale inespresso abbia ancora Thuram".

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