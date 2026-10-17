Intervenuto negli studi di DAZN, Giuseppe Pastore, giornalista, ha analizzato così la vittoria dell'Inter contro il Bologna: "L'Inter è fortissima, ha venti titolari: lo dimostra ogni partita di campionato. E' già a 21 gol, 3 a partita, eppure non c'è un giocatore che sta trascinando a livello realizzativo. L'Inter sta andando ad una media di gol subiti importanti, è l'unica macchia sullo smoking: altrimenti è ingiocabile, almeno in Serie A.

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Il rigore per l'Inter? Voglio sottolineare la buona stella di Orsato: c'è un ennesimo episodio che però non incide sul risultato. Se ne parla un po' meno di quanto se ne sarebbe parlato con un altro risultato.

Carlos Augusto? Dopo 40 secondi si fa trovare in area piccola: la prontezza di questo giocatore denota una disponibilità, una qualità del lavoro non da imbucato. Ogni anno ha aggiunto sempre qualcosa: ora non dico che Dimarco debba fare panchina, ma qualche dubbio viene. Thuram? Da anni ci chiediamo se diventerà mai una punta di quel livello lì, quel gol è da Lewandowski, quella gente lì: un gol clamoroso che ci deve far domandare quanto potenziale inespresso abbia ancora Thuram".