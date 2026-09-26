L'ex calciatore Daniel Osvaldo ha subito un versamento pleurico ed è stato sottoposto a un intervento chirurgico
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L'ex calciatore Daniel Osvaldo ha subito un versamento pleurico ed è stato sottoposto a un intervento chirurgico in un ospedale pubblico in Argentina, a Llavallol.
Secondo i media di Buenos Aires, è ricoverato in terapia intensiva con prognosi riservata.
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