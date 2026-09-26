L'ex calciatore Daniel Osvaldo ha subito un versamento pleurico ed è stato sottoposto a un intervento chirurgico

Marco Macca
Screenshot 2026-09-25 alle 09.52.29

VIDEO / Raphinha torna sulla gara contro l’Inter: "Non mi va ancora giù, ma oggi..."

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

L'ex calciatore Daniel Osvaldo ha subito un versamento pleurico ed è stato sottoposto a un intervento chirurgico in un ospedale pubblico in Argentina, a Llavallol.

ex-inter-osvaldo-scomparso-da-15-giorni-e-il-banfield-lo-taglia

Secondo i media di Buenos Aires, è ricoverato in terapia intensiva con prognosi riservata.

PER CONTINUARE A LEGGERE CLICCA QUI

Osvaldo 24 set 2018

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti