Pavard, gli agenti sondano il mercato: un fattore può sfavorire il Barcellona

Il difensore francese, in scadenza di contratto nel giugno 2024 con il Bayern Monaco, è nel mirino anche dell'Inter

C'è fermento intorno al futuro di Benjamin Pavard: il contratto del difensore francese con il Bayern Monaco scade nel giugno 2024, e al momento le trattative per il rinnovo sono ferme. Gli agenti del giocatore, come scrive il Mundo Deportivo, si stanno guardando intorno, e le pretendenti non mancano: l'Inter, che già fece un tentativo (poi respinto) a gennaio, ma anche il Barcellona.