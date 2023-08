Le Mee: “Pavard è un ottimo colpo, a ogni ruolo. Sanchez? Stagione incredibile”

Yvan Le Mee, agente e intermediario internazionale, è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva: "Pavard? È un ottimo colpo, è un grande difensore, un giocatore di qualità: gioca a tre, a quattro, fa il terzino, fa ogni ruolo. Si è formato come mediano, a lui fare il terzino non piace e so che ha chiesto di fare il centrale difensivo. Sanchez? Ha fatto una stagione incredibile. Io ero ansioso di sapere come sarebbe andato, sono marsigliese e ho lavorato per la società prima di fare il procuratore. È un peccato che Alexis lasci l'Olympique Marsiglia, era il totem di questa società".