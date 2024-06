Pavard, presente e futuro della difesa dell’Inter. “Dopo questa stagione…”

"La stagione all’Inter ha rafforzato la sua convinzione di voler giocare al centro della difesa, senza più essere impiegato come terzino in una posizione che non ama. Il tema si ripropone anche con la nazionale francese, dove con Deschamps ci sono stati diversi confronti anche alla luce di una concorrenza spietata in difesa. [...] Il ventottenne francese rappresenta il futuro per la difesa dell’Inter, soprattutto in un reparto dove l’età di Acerbi e De Vrij imporrà scelte ben precise, magari già da questa sessione di mercato, per ringiovanire inevitabilmente il reparto. L’operazione del resto è già cominciata l’estate scorsa, con l’innesto del giovane Bisseck che alla lunga è diventato proprio il diretto sostituto di Pavard sul versante destro. C’è da scommettere che il francese non mollerà facilmente le sue zolle, soprattutto adesso che certi movimenti li esegue ormai a memoria", la chiosa del Corriere dello Sport.