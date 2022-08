Pazzini: “Lukaku devastante, fisicamente fa la differenza in Serie A. Correa…”

"Abbiamo visto un'Inter sicura e consapevole della sua forza, ha avuto pazienza nei primi minuti e poi ha dilagato. Lo Spezia si è difeso bene, ordinato nei primi 25' anche senza impensierire l'Inter, poi dopo Lautaro ha trovato le sue giocate, il secondo tempo ha legittimato il risultato. Lukaku è un'arma devastante per l'Inter, l'anno scorso Dzeko giocava in maniera diversa. Lukaku fisicamente in Italia fa la differenza. Dzeko e Correa? Entrare a partita acquisita poteva essere non facile, hanno confezionato un grande gol. Dzeko ha fatto una grande azione, Correa ha finalizzato. Per Inzaghi è un bel problema in senso positivo".