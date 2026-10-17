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Sul suo canale YouTube, Alfredo Pedullà ha criticato il rendimento europeo dell'Inter di Chivu, reduce da 7 sconfitte nelle ultime 8 partite di Champions League:

Getty Images

"Il peggior nemico di Chivu non gli avrebbe potuto pronosticare il percorso delle ultime otto in Champions".

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"Hai preso schiaffi dal Bodo Glimt, dal Bruges, ma soprattutto non hai dato una tenuta a una squadra che non ha alcuna tenuta difensiva. Lui e Allegri hanno numeri da retrocessione in Champions League".