Alfredo Pedullà ha criticato il rendimento europeo dell'Inter di Chivu, reduce da 7 sconfitte nelle ultime 8 partite di Champions League
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Sul suo canale YouTube, Alfredo Pedullà ha criticato il rendimento europeo dell'Inter di Chivu, reduce da 7 sconfitte nelle ultime 8 partite di Champions League:
"Il peggior nemico di Chivu non gli avrebbe potuto pronosticare il percorso delle ultime otto in Champions".
"Hai preso schiaffi dal Bodo Glimt, dal Bruges, ma soprattutto non hai dato una tenuta a una squadra che non ha alcuna tenuta difensiva. Lui e Allegri hanno numeri da retrocessione in Champions League".
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