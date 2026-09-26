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Ancora una figuraccia, dopo quella di Zenica, per l'Italia. Il nuovo capitolo Mancini si apre con un ko per 2-0 all'Olimpico contro il Belgio. Queste le considerazioni di Alfredo Pedullà:

Mediaset

"Ci hanno presi a pallate. Questa manifestazione non ha mai avuto un senso e non lo ha per noi che siamo calcisticamente depressi. Non siamo ancora una squadra, questa Nations League farà danni clamorosi. Queste partite inutili andavano messe in un altro momento. Quando riprenderà il campionato, si giocherà ogni tre giorni per recuperare e si ammazzeranno".

"Ridateci la Serie A: gli allenatori devono coalizzarsi e lamentarsi per questi problemi che crea il calendario. Dovrebbero farsi sentire per questo, invece che piangere per cose meno importanti.