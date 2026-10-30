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Intervenuto sul suo canale Youtube, Alfredo Pedullà ha parlato così delle decisioni arbitrali di Pairetto in Venezia-Inter:

Getty Images

"Non è un fioretto ma è una speranza e un desiderio: non vorrei parlare molto degli arbitri. La tendenza è stata cancellata, siamo passata da un'era all'altra. Ci sono errori? Certo. Alcuni gravi? Certo. A Venezia sono stati gravissimi? Certo. Però non torno indietro, spero in un parziale utilizzo del VAR quando ci sono cose clamorose, guardo avanti e non indietro.

Sono state segnalate critiche stucchevoli sul fuorigioco. È inutile far vedere i fotogrammi dell'unghia, del braccio avanti di due millimetri per dire che questo gol non doveva essere annullato. L'unica regola oggettiva e non soggettiva è questa. Il Venezia si può lamentare di altre situazioni più pesanti. Non è che se è in fuorigioco di un'unghia, allora diamoglielo. Sennò cambiamo e facciamo il torneo dell'oratorio dove tutto era valido. Fare polemiche su questo argomento del fuorigioco è un esercizio stucchevole, sul resto si può migliorare"