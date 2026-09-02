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Carlo Pellegatti, intervenuto su Youtube, ha commentato così il mercato dell'Inter, che si è chiuso dopo l'arrivo di Curtis Jones dal Liverpool:

"L'Inter ha fatto buoni acquisti, non ha fatto il top ma ha fatto acquisti molto funzionali. Jones è un acquisto funzionale, Stones è un acquisto funzionale, non ha preso il più grande centrocampista e il più grande difensore però funzionali per una squadra forte. La metti in testa ma poi chi metti vicino all'Inter?", ha domandato poi Pellegatti a Sandro Sabatini.

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Sabatini che ha risposto così: "La prima impressione di questo campionato è la Roma. Ha fatto un mercato in cui Gasperini ha fatto il famoso manager all'inglese, ha comandato lui, ha rotto con Ranieri e Massara l'anno scorso, ha chiamato il fido D'Amico ma di fatto ha continuato ad operare Gasperini in prima persona. Il mercato porta la firma di Gasperini tanto quanto il gioco tanto quanto i risultati della Roma.

DAZN

Vedo Inter e Roma, con Malen che è il grande simbolo di questa squadra. Le statistiche non sono a caso, segna un gol a partita da quando è in Italia, non ricordo un giocatore così. Inter, Roma e Como sono le favorite per un posto tra le prime quattro. E quindi restano Napoli, Milan e Juve per l'altro posto. Alcuni dicono che il Como è da vedere per la questione Champions ma comunque due posti sono sicuri Inter e Roma"