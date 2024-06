Le parole dell'ex calciatore: "Conte può fare tutto. Ha vinto alla Juve che non vinceva da anni. Ha vinto al Chelsea dopo anni. Può fare tutto"

Intervenuto ai microfoni di TMW a margine della 19ª edizione della Golf Cup della fondazione Vialli e Mauro, Simone Pepe, ex calciatore, ha parlato così di Antonio Conte: "Mi aspettavo che il Milan potesse puntare su di lui. Poi non conosco le dinamiche della società e hanno fatto scelte diverse. Il suo segreto? Conte può fare tutto. Ha vinto alla Juve che non vinceva da anni. Ha vinto al Chelsea dopo anni. Può fare tutto. Il suo segreto? La preparazione. È un grande allenatore, ti prepara fisicamente e tatticamente”.