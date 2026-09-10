Il campionato è iniziato da tre giornate e in molti hanno notato il mancato ritorno di una delle trasmissioni più seguite: Viva El Futbol
VIDEO / L'Argentina di Messi ribalta l'Egitto: la reazione di Cassano
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