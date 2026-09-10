Il campionato è iniziato da tre giornate e in molti hanno notato il mancato ritorno di una delle trasmissioni più seguite: Viva El Futbol

Marco Astori
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VIDEO / L'Argentina di Messi ribalta l'Egitto: la reazione di Cassano

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui Il campionato è iniziato da tre giornate e in molti hanno notato il mancato ritorno di una delle trasmissioni più seguite: Viva El Futbol con Lele Adani, Antonio Cassano e Nicola Ventola. Ma qual è il motivo della mancata ripartenza? Lo spiega Gabriele Parpiglia nella sua newsletter e il motivo sarebbe clamoroso CONTINUA A LEGGERE
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