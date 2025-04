"Sono sempre un appassionato di calcio e del Napoli perchè lì ci ho lavorato 7 anni. Ho lavorato con Conte, ma non mi sono confrontato su certe questioni con lui. Non è un miracolo quello del Napoli, ma vorrei sapere quante persone avrebbero scommesso sul Napoli primo in classifica a cinque giornate dalla fine. Conte è un temperamentale, ha l’ossessione per la vittoria e pensa sempre a migliorare. Quando ha perso Neres a fine allenamento per un campo non ben curato va in fibrillazione e s’è sfogato un po’. Tutti pensano sempre al mercato, ma non è così. Allenarsi su un campo perfetto è fondamentale nell’arco di una stagione ed è la speranza che hanno tutti i calciatori"