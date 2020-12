Inter, dubbi sul futuro di Perisic: può partire già a gennaio, individuato il sostituto

Un rendimento tra alti e bassi che non ha convinto del tutto Antonio Conte: Ivan Perisic, dopo un inizio di stagione positivo, sembra aver perso brillantezza e smalto, a tal punto che nelle ultime partite il tecnico leccese ha puntato con decisione su Young. Proprio per questo motivo sono iniziate a ricircolare voci di un possibile addio dell’ex Bayern Monaco. Per quanto riguarda Tuttosport, Perisic potrebbe anche lasciare l’Inter a gennaio e c’è già un nome in pole position: “Ultimo ruolo da migliorare è la fascia sinistra, dove Perisic non ha convinto e Young procede tra alti e bassi, però la strada (non semplice) per arrivare a un rinforzo passa dalla cessione del croato. Nel caso si materializzasse, occhio a Emerson Palmieri che però a Stamford Bridge liberano solo a titolo definitivo”.