Filip Kostic è un nuovo giocatore del PSV. L'ex giocatore della Juve si è presentato ai suoi nuovi tifosi in conferenza stampa. "Quando il PSV mi ha contattato, ho capito subito. Volevo essere sicuro che anche la mia famiglia si sentisse a casa qui e che tutto fosse perfetto. Ed è proprio così. Sono felicissimo di questo trasferimento".

Kostic rivela di aver ricevuto diverse telefonate da parte di Ivan Perisic. "Mi diceva sempre: 'Vieni qui, ti piacerà e insieme renderemo la vita difficile a tutti gli avversari'. Sono felice che ora abbiamo questa opportunità insieme e ho una gran voglia di raggiungere grandi successi con questo top club". Perisic è stato accostato all'Inter, ma le parole di Kostic sembrano andare in un'altra direzione.