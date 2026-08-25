VIDEO / Inter, Esposito riuscirà a imporsi anche quando Lautaro e Thuram saranno al top?

Franco Piantanida, giornalista di Mediaset, ha commentato, ai microfoni di TMW Radio, i temi più caldi del calcio italiano, a partire dalla vittoria della Roma contro la Fiorentina:

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui "Secondo me la Roma può lottare per lo scudetto. È avanti a squadre come il Milan perché a livello di struttura i giallorossi sono incredibili. Quando vedo Malen poi ripenso sempre che non avrei mai detto che avrebbe potuto rendere così.

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La Roma è l'unica insieme all'Inter ad avere un attaccante tecnico, robusto e che fa la differenza. Quando hai un giocatore così devi pensare allo scudetto. Hanno fatto bene poi ad avere preso Castro".

Sulla strigliata di Spalletti a Kolo Muani

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"Secondo me è uno schiaffo alla società, perché quelle parole in pubblico mi fanno pensare che non sia un messaggio solo per il giocatore. Kolo Muani poi ha mancato una grande occasione, ma ha giocato nel complesso una buona partita. Il numero nove della Juventus quel gol lo deve segnare, ma Spalletti di certo non vuole un centravanti solo per quella chance mancata. Detto ciò l'infortunio di Yildiz potrebbe spostare molto in negativo gli equilibri".