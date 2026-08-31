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Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Marco Piccari ha commentato la sconfitta interna del Napoli contro il Como e ha analizzato la vittoria dell'Inter sul campo del Cagliari. "La differenza è che oggi in panchina c'è Allegri, da cui mi aspetto molto. Deve rilanciarsi assolutamente dopo anni non positivi, considerando che il materiale che ha a disposizione è superiore rispetto a quello che ha avuto nelle ultime stagioni. In più non mi appellerei neanche al mercato, perché la squadra rimane molto forte. Prendo questo stop come un rodaggio, ma ribadisco che non accetto alibi".

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Come struttura l'Inter rimane superiore agli azzurri?

"Per me è più avanti l'Inter. Sono la squadra più forte e più preparata, oltre che più consapevole. Il Napoli lo avevo messo in scia, ma ribadisco che gli uomini di Chivu sono più avanti. Ieri hanno fatto un primo tempo che poteva finire tanto a poco. Hanno vinto di misura, ma alla fine riescono sempre a venire a capo delle situazioni".

(TMW Radio)