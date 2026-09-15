Marco Piccari, giornalista ed editorialista, ha analizzato le sfide della quarta giornata del campionato di Serie A, che si è chiusa con le vittorie di Inter e Roma.

I nerazzurri superano in rimonta l’Udinese dopo un avvio shock e raggiungono in vetta i giallorossi.

Di seguito le riflessioni di Piccari su TMW:

“Inter, Roma e Como fanno battere forte il cuore dei loro tifosi. La corsa allo scudetto sembra fortemente segnata da queste tre squadre. Il calcio migliore, più organizzato e tecnico del campionato è roba loro. Queste tre squadre comandano la partita e si impongono sugli avversari".

Forza impressionante

"L’Inter, contro l’Udinese, ha prima concesso per poi dominare gli avversari con una forza impressionante. L’attacco nerazzurro mette paura per le tante soluzioni a disposizione di Chivu.

Getty Images

A impressionare è sicuramente l’Inter, una squadra che concede qualcosa, ma quando vuole prendersi la partita non esistono ostacoli che possano arginarla. La Roma e il Como ci sono e rispondono colpo su colpo, ma l’Inter dà la sensazione di fare ciò che vuole, al punto tale che la sua antagonista principale, in questo momento, sembra essere se stessa. Travolgente!".

Roma-Inter

"Detto questo, la corsa a tre, in questo momento, ci sta tutta e, alla prossima giornata, il confronto Roma-Inter potrà darci un’ulteriore indicazione su questo campionato. Con-fronto totale, che il Como può guardare per poi rispondere. Campionato già vibrante…”.