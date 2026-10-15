La Roma passa dal 3-1 al 3-4 contro il Real. Piccinini chiede spiegazioni ad Ambrosini, dimenticando per un attimo la finale di Champions del 2005
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Una domanda innocente, una risposta che riporta indietro di oltre vent'anni e una gaffe che Sandro Piccinini si Ã¨ accorto immediatamente di aver commesso. Il siparietto con Massimo Ambrosini arriva dopo l'incredibile Roma-Real Madrid 3-4, con i giallorossi capaci di portarsi sul 3-1 prima di subire tre gol nel finale.
Piccinini cerca una spiegazione per il crollo della Roma e si rivolge proprio all'ex centrocampista del Milan. Una scelta non proprio fortunatissima, considerando il passato del suo interlocutore.
Piccinini: Â«Come si spiega una rimonta cosÃ¬?Â». Ambrosini lo gelaIl telecronista domanda:
«Come si spiega una rimonta cosÃ¬, da 3-1 a 3-4?Â».
Ambrosini non ha nemmeno bisogno di finire la frase per fargli capire tutto:
«Guarda, parli con uno che...Â».
A Piccinini basta questo per ricordarsi di una certa finale di Champions League.
«Ah giÃ , Ã¨ vero, scusa, non volevo riaprire vecchie feriteÂ», replica immediatamente.
Il riferimento, naturalmente, Ã¨ a Milan-Liverpool, la leggendaria finale di Istanbul del 25 maggio 2005.
Istanbul 2005, dal 3-0 al 3-3: l'incubo del MilanQuella sera il Milan di Carlo Ancelotti chiuse il primo tempo avanti 3-0 grazie al gol di Maldini e alla doppietta di Crespo. La Champions sembrava praticamente conquistata.
Poi, nel giro di appena sei minuti della ripresa, il Liverpool segnÃ² tre volte con Gerrard, Å micer e Xabi Alonso, riportando il risultato sul 3-3.
Il punteggio non cambiÃ² piÃ¹, neppure dopo i supplementari. Ai calci di rigore furono gli inglesi a vincere la coppa, lasciando al Milan una delle sconfitte piÃ¹ dolorose della sua storia.
Ambrosini, che faceva parte di quella squadra, conosce dunque fin troppo bene cosa significhi vedere sfumare un grande vantaggio in una partita di Champions.
Ambrosini: Â«Ci sono certe cose che non si possono spiegareÂ»Superato il momento di imbarazzo, l'ex centrocampista torna sull'analisi di Roma-Real Madrid.
«Ci sono certe cose che non si possono spiegare. Dispiace perchÃ© non c'erano i presupposti e la Roma non lo meritavaÂ».
Ambrosini sottolinea soprattutto un particolare della rimonta spagnola:
«I 3 gol sono arrivati su calcio piazzato, non avvertivi la Roma alle cordeÂ».
Ed Ã¨ proprio questo, secondo lui, a rendere ancora piÃ¹ difficile trovare una spiegazione: la Roma non sembrava in balia del Real Madrid, eppure ha finito per perdere una partita che pareva ormai indirizzata.
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