Pioli: “L’Inter rimane la favorita. Ha perso giocatori, ma ne ha presi altri importanti”

Alla vigilia della sfida di domani contro la Sampdoria, il tecnico del Milan Stefano Pioli ha parlato della nuova stagione che sta per iniziare e anche della favorita per lo scudetto:

"Credo di sì perché i giocatori sono cresciuti e sono consapevoli. Ho trovato giocatori giovani, diversi. Come Leao o Tonali. Sono più maturi e forti. Ci manca qualcosa, perché Ibra e Franck sono fuori, Bennacer non sta benissimo e Florenzi è arrivato ieri. Il gruppo è forte. Non significa che vinceremo tutto, ma che vogliamo vincere sempre. Il campionato è di alto livello, le sette squadre che vogliono vincere sono vicine. Noi siamo arrivati secondi e la quinta a tre punti. Dobbiamo mantenere la nostra mentalità. Poi c'è la Champions. L'abbiamo voluta e dobbiamo provare a essere protagonisti".