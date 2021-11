Pioli: “Calhanoglu? Ci siamo salutati a fine partita. Questo Milan è più forte di…”

Le parole del tecnico del Milan in conferenza stampa

Stefano Pioli ha commentato il pareggio in conferenza stampa: "Calhanoglu? Ci siamo salutati a fine partita. Non commento. Aumentano le nostre certezze con la partita di stasera? Aumenta la consapevolezza nei nostri mezzi e anche nella convinzione che il livello per lo scudetto è molto alto. Siamo obbligati a mantenere il nostro livello di prestazione alto, questo spirito, questa determinazione e questa qualità. Se ripenso ai derby dell'anno scorso quest'anno questa squadra è stata più coraggiosa, più forte rispetto all'anno scorso. 7 punti sono pochi visti tutti i punti che ci sono a disposizione. L'Inter è una squadra molto forte, come ha dimostrato stasera. Ma credo che ci saranno 4-5 squadre che lotteranno per lo scudetto e ci siamo anche noi".