Juventus, Pirlo: “Se ne esce cancellando questa partita. Ora testa al campionato”

Le parole del tecnico bianconero: "Dovremo affrontare tutte le partite al massimo e dobbiamo farle al meglio per risalire la classifica"

Andrea Pirlo, tecnico della Juventus, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport dopo l'eliminazione della sua squadra per mano del Porto dalla Champions League: "Abbiamo commesso quattro errori: quando li commetti in un ottavo di Champions può succedere di andare fuori. In superiorità numerica avevamo solo la soluzione di allargarli il più possibile e riempire l'area: ci abbiamo provato e i gol sono arrivati così. Se ne esce cancellando questa partita, ci vorrà qualche giorno: ci dobbiamo focalizzare sul campionato, dovremo affrontare tutte le partite al massimo e dobbiamo farle al meglio per risalire la classifica".