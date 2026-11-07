Alla vigilia della gara contro il Südtirol, Paolo Bianco ha parlato in conferenza stampa. Il tecnico del Pisa ha citato il derby di Milano per rispondere a una domanda sul momento della sua squadra. "Io credo che ci siano stati fatti troppi complimenti dopo le due partite che abbiamo pareggiato, una quadra pronta non le pareggia. Una squadra pronta, vera come tutti avete detto, vince a Verona e a Palermo per quelle prestazioni. Poi posso anche aspettarmi, non accettarlo, ma aspettarmi una prestazione come quella di Avellino. I complimenti a questa squadra non fanno bene".

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"Guardavo il Milan in Europa League dopo la partita che ha fatto nel derby contro l'Inter tutti si aspettavano un Milan diverso. Ma dopo il derby stravinto contro l'Inter che è la squadra più forte del campionato, in Europa League ha fatto una partita che è stata al limite dell'essere imbarazzante, ma dopo una vittoria importante, noi non venivamo da due vittorie importanti, ma da due pareggi".