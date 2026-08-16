"Il Napoli l'anno scorso è arrivato a undici punti dall'Inter e secondo me i nerazzurri si sono rinforzati notevolmente", dice Pistocchi

Matteo Pifferi
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Manca meno di una settimana all'inizio del campionato e in molti danno per favorita l'Inter, che si è rinforzata sul mercato, e si chiedono invece chi possa essere la contender dei nerazzurri per il titolo, se il Napoli, che è passato da Conte ad Allegri, o altre squadre che stanno cercando di alzare il proprio livello anche grazie al calciomercato.

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Intervenuto ai microfoni di Radio Tutto Napoli, Maurizio Pistocchi, giornalista, ha parlato del divario tra il Napoli e l'Inter ma non solo. CONTINUA A LEGGERE

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