Pistocchi: “Juve, troppi pareggi? Se fossi tifoso bianconero…”

Quello contro l'Atalanta è stato il pareggio numero 13 in campionato per la Juventus. La squadra di Thiago Motta è ancora imbattuta (solo due sconfitte, contro Stoccarda in Champions e Milan in Supercoppa) ma, proprio a causa dei tantissimi pareggi, il distacco dalle prime è ampio.