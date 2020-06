Pistocchi: “A Napoli c’è stata la migliore Inter del 2020. E chi dice il contrario è un…”

L’eliminazione patita dall’Inter di Antonio Conte in Coppa Italia al San Paolo contro il Napoli ha ovviamente lasciato l’amaro in bocca ai tifosi nerazzurri, soprattutto perché quello nazionale sembrava un trofeo alla portata della squadra. Ma l’Inter ha comunque dominato l’incontro per larghi tratti e giocato probabilmente la miglior partita di questo 2020. Ne è convinto anche Maurizio Pistocchi, che su Twitter ha scritto:

“A Napoli c’è stata la miglior Inter del 2020, per qualità di gioco e occasioni create, con troppi errori nelle finalizzazioni e un gol regalato. Il Napoli, vivo fisicamente, dopo l’1:1 ha lasciato gioco e pallone all’Inter: l’ha salvato Ospina. Chi dice il contrario è un bugiardo“.