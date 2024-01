Miralem Pjanic, ex centrocampista della Juventus, ai microfoni di Rai Radio 1 ha presentato il derby d'Italia in programma domenica sera, che vedrà i bianconeri di Allegri sfidare l'Inter di Inzaghi: "Sarà una bella partita, si affrontano le due migliori squadre del campionato. Per quanto riguarda i bianconeri, Allegri è riuscito a creare un gruppo molto compatto, che fa la differenza; ha ricreato il DNA Juve e si vede in campo. Dall'altra parte, i nerazzurri hanno qualcosa in più, hanno più esperienza in campo e giocatori che giocano da più anni insieme".