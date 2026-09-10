Mauricio Pochettino sostiene che al Chelsea dovrebbe essere revocato il titolo di Premier League 2016-17 per violazioni delle norme finanziarie e che il titolo dovrebbe essere assegnato retroattivamente al Tottenham, squadra che lui stesso aveva guidato al secondo posto in quella stagione.

A luglio, il Chelsea è stato multato di 10 milioni di sterline dalla Football Association e ha ricevuto una sanzione sospesa di due sessioni di mercato per molteplici violazioni del regolamento commesse durante l'era di Roman Abramovich. A marzo, il club era stato inoltre multato di 10,75 milioni di sterline dalla Premier League . È emerso che il club si è avvalso di agenti senza licenza e ha cercato di occultare la natura delle proprie operazioni di mercato tra il 2009 e il 2022. Tra le transazioni risultate irregolari figurano quelle che hanno portato Eden Hazard, Willian, David Luiz e Nemanja Matic a Stamford Bridge. Questi giocatori sono stati fondamentali per il trionfo del Chelsea nella stagione 2016-17 sotto la guida di Antonio Conte.

""Avremmo dovuto vincere una Premier League, ci sarebbe dovuta essere assegnata", ha detto Pochettino al Guardian. "Se quella violazione del regolamento da parte del Chelsea fosse vera, allora avremmo meritato di essere campioni quell'anno, senza dubbio. Sono stati puniti, lo hanno ammesso? Quindi è così. Il titolo dovrebbe andare alla squadra arrivata seconda".

REGOLE INFRANTE

"Possiamo dire che hanno segnato gol, hanno vinto partite. Va bene. Ma è assolutamente giusto dire che non eravamo competitivi prima dell'inizio della stagione con le stesse carte. Forse con le stesse regole avremmo potuto ingaggiare dei giocatori che avrebbero migliorato la squadra o segnato più gol. Non ho dubbi e non ho paura di dire la verità. I ​​tifosi del Chelsea saranno arrabbiati con me. Ma se fossimo stati al Tottenham e avessimo infranto le regole, avrei ammesso la stessa cosa: "Non meritiamo il titolo perché abbiamo infranto le regole".

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CONTE

"È impossibile se solo alcune squadre giocano con il fuorigioco e altre senza. O se una gioca con il VAR e un'altra senza. Le regole devono essere le stesse per tutti. Solo così si può creare la squadra migliore. Non dico che il Chelsea non abbia giocato bene, che Conte non sia stato un grande allenatore. Non lo dico. Non voglio che il messaggio venga travisato. Ma se hai infranto le regole, allora ciao – devi dare il merito a un'altra squadra. Non so perché non sia successo. Ciò che viene promosso e incentivato è infrangere le regole".

(The Guardian)