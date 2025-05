"Non è un miracolo, è un campionato straordinario, portato a casa con criterio e costanza", dice Poggi del Napoli

Paolo Poggi , ex attaccante, ha parlato a TMW Radio della corsa scudetto e del Napoli di Conte:

"Scudetto-Napoli è fatta? Quasi. L'ultimo mattoncino è stato quello più pesante. Forse l'Inter ha deciso troppo tardi su cosa puntare e rischia di rimanere a bocca asciutta. A questo punto l'Inter deve fare di tutto per raggiungere la finale di Champions. Purtroppo per loro dipende solo dal Napoli lo Scudetto".

"Non è un miracolo, è un campionato straordinario, portato a casa con criterio e costanza. Conte ha tanti meriti ma il Leicester ha fatto qualcosa di miracoloso, non il Napoli con questi giocatori e con questo allenatore. Ottima impresa ma non un miracolo".