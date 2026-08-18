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Intervenuto ai microfoni di A Stile TV, Roberto Policano ha parlato del nuovo Napoli di Allegri. Per l'ex giocatore gli azzurri saranno la principale antagonista dell'Inter. "Allegri è un allenatore serio, sta sempre sul pezzo, vuole sempre il massimo e riesce ad ottenerlo perchè sa come gestire la squadra. Il Napoli è molto forte, sarà l'antagonista principale dell’Inter. Poi c’è la Juve, non dimenticherei il Milan e poi c’è la Roma che sta acquistando giocatori giusti al posto giusto e infine c’è il Como che non è più una sorpresa. Allegri mette meno pressione, offre più leggerezza alla squadra".

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"Il Napoli è completo, avrà due competizioni per cui non sarà facile, ma ad inizio luglio, quando il Napoli prese Allegri e ho pensato che con Rabiot la squadra avrebbe spostato gli equilibri e sarebbe stata inarrestabile. Questo non è accaduto, ma non vuol dire che il Napoli non sia competitivo".

(napolimagazine.com)