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Sabato 31 ottobre l'Inter affronterà il Milan nel 247° derby di Milano della storia, considerando tutte le competizioni. Dei 246 precedenti ben 184 sono stati disputati in Serie A, ma in totale la stracittadina si è giocata in sette diverse competizioni: campionato a girone unico, Coppa Italia, Prima Categoria, Divisione Nazionale, Champions League, campionato dell'Alta Italia e Supercoppa Italiana.

Serie A : 184 precedenti

Coppa Italia : 29

Prima Categoria : 14

Divisione Nazionale : 8

Champions League : 6

Campionato Alta Italia : 2

Supercoppa Italiana: 3

Getty Images

Nei 246 precedenti complessivi l'Inter ha ottenuto 91 vittorie contro le 84 dei rossoneri. I nerazzurri guidano il bilancio, che viene completato da 71 pareggi. Negli ultimi anni l'Inter ha aggiunto nuovi traguardi alla sua collezione di derby vinti: nel 2022/23 i nerazzurri hanno ottenuto le loro prime vittorie contro il Milan in Supercoppa Italiana e Champions League, grazie ai due successi conquistati negli euroderby validi per la semifinale della massima competizione europea.

Serie A : 70 vittorie

Coppa Italia : 9

Prima Categoria : 5

Divisione Nazionale : 3

Champions League : 2

Campionato Alta Italia : 1

Supercoppa Italiana: 1

(inter.it)