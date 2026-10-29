Rossoneri e nerazzurri si affronteranno sabato sera a San Siro

Fabio Alampi
milaninterperth

Milan-Inter: le ultime in vista del primo derby di stagione da Perth

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Sabato 31 ottobre l'Inter affronterà il Milan nel 247° derby di Milano della storia, considerando tutte le competizioni. Dei 246 precedenti ben 184 sono stati disputati in Serie A, ma in totale la stracittadina si è giocata in sette diverse competizioni: campionato a girone unico, Coppa Italia, Prima Categoria, Divisione Nazionale, Champions League, campionato dell'Alta Italia e Supercoppa Italiana.

  • Serie A: 184 precedenti

  • Coppa Italia: 29

  • Prima Categoria: 14

  • Divisione Nazionale: 8

  • Champions League: 6

  • Campionato Alta Italia: 2

  • Supercoppa Italiana: 3

bastoni derby
Getty Images

Nei 246 precedenti complessivi l'Inter ha ottenuto 91 vittorie contro le 84 dei rossoneri. I nerazzurri guidano il bilancio, che viene completato da 71 pareggi. Negli ultimi anni l'Inter ha aggiunto nuovi traguardi alla sua collezione di derby vinti: nel 2022/23 i nerazzurri hanno ottenuto le loro prime vittorie contro il Milan in Supercoppa Italiana e Champions League, grazie ai due successi conquistati negli euroderby validi per la semifinale della massima competizione europea.

lautaro e barella vs milan

  • Serie A: 70 vittorie

  • Coppa Italia: 9

  • Prima Categoria: 5

  • Divisione Nazionale: 3

  • Champions League: 2

  • Campionato Alta Italia: 1

  • Supercoppa Italiana: 1

(inter.it)

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