Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Il campionato di Serie A si ferma per la sosta delle nazionali e la prima parte di stagione ha già dato importanti indicazioni in ottica scudetto. Ma tra Inter, Roma, Lazio e tutte le altre, chi è la favorita per il tricolore? Ecco le percentuali degli opinionisti al tavolo di Pressing.

Mercato, per il rinnovo di Calhanoglu arriva un'ottima notizia per l'Inter e per i suoi tifosi

Getty Images

Biasin: "40 Inter, 30 Roma, 20 Como, 5 Milan e 5 Lazio".

Sabatini: "45 Inter, 45 Roma, 8 Lazio, 2 Como".

Ranocchia: "70 Inter, 20 Roma, 10 Lazio".

Ordine: "40 Inter, 30 Roma, 20 Como, 10 Lazio".

Getty

Tacchinardi: "Dopo la prima giornata avevo detto 60 Inter e 40 Roma, confermo tutto".

Mauro: "90 Inter, 10 Roma".

Trevisani: "50 Inter, 25 Roma, 10 Lazio, 10 Como, 5 Milan".