Inter Primavera, Carboni: “Avanti verso l’obiettivo. Un sogno allenarmi con Messi”

L'esterno sinistro commenta così il successo di oggi contro il Sassuolo: "Contenti, ma non abbiamo ancora fatto niente"

Franco Carboni, esterno sinistro dell'Inter Primavera, è stato uno dei protagonisti del successo di oggi sul Sassuolo. Queste le sue parole a Inter TV: "Siamo molto contenti, ma questo non è niente, dobbiamo continuare su questa strada per raggiungere il nostro obiettivo che è giocare i playoff. Oggi abbiamo saputo soffrire nei momenti di difficoltà, che sono stati tanti, poi dopo la loro espulsione abbiamo giocato più tranquilli. La sfida con il Pescara? Sono ultimi, ma sono tutte finali, dobbiamo affrontare tutte le partite come abbiamo fatto nelle ultime. L'esperienza con l'Argentina? Una felicità immensa, per me è stato un sogno allenarmi con Messi e con tutti quei fenomeni. Devo continuare così, rimanendo sempre umile".