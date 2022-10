Primavera, Inter di scena domenica contro la Roma: la designazione arbitrale

Trasferta romana per i nerazzurri di Cristian Chivu, ancora a caccia della prima vittoria stagionale in campionato

Reduce dalla batosta subita in Youth League contro il Barcellona, l'Inter di Cristian Chivu è pronta a tornare in campo: la Primavera nerazzurra, ancora a caccia della prima vittoria stagionale in campionato, affronta domenica mattina (calcio di inizio alle ore 11) la Roma. Dirige l'incontro il signor Filippo Giaccaglia della sezione arbitrale di Jesi, coadiuvato dagli assistenti Vincenzo Pedone di Reggio Calabria e Fabio Dell'Arciprete di Vasto.