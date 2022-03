Primavera, l’Inter di Chivu ospita il Cagliari: la designazione arbitrale

Ventiquattresima giornata di campionato: i nerazzurri, in serie positiva da quattro partite, affrontano la formazione sarda

Ventiquattresima giornata del campionato Primavera: l'Inter di Cristian Chivu, in serie positiva da quattro partite, ospita il Cagliari in una sfida di altissima classifica. Dirige l'incontro il signor Francesco Luciani della sezione arbitrale di Roma 1, coadiuvato dagli assistenti Luca Feraboli di Brescia e Franco Iacovacci di Latina. Calcio di inizio fissato per le ore 11 di sabato 12 marzo.