Inter Primavera, Giudice Sportivo: un turno di squalifica per Fabbian, Hoti in diffida

Cristiam Chivu dovrà rinuciare al centrocampista che, già diffidato, è stato ammonito ieri contro il Sassuolo

Il Giudice Sportivo ha ufficializzato le sanzioni relative il campionato Primavera. L'Inter, in vista del match di sabato contro il Pescara, non potrà contare su Giovanni Fabbian: il centrocampista classe 2003, già diffidato, è stato ammonito ieri contro il Sassuolo, e dovrà così stare fermo per un turno. Entra in regime di diffida Andi Hoti, che ha ricevuto il quarto cartellino giallo della stagione.