Primavera, i verdetti della regular season: Roma e Inter in semifinale, il tabellone

La regular season è terminata oggi: ecco tutti i verdetti. I nerazzurri di Chivu attendono una tra Cagliari e Sampdoria

Si è chiusa oggi la regular season del campionato Primavera. La Roma chiude al primo posto e viene raggiunta in semifinale scudetto dall'Inter, a cui basta lo 0-0 contro la Sampdoria per blindare la piazza d'onore. I giallorossi affronteranno la vincente di Atalanta-Juventus, mentre i nerazzurri se la vedranno con una tra Cagliari e Sampdoria. Il Milan si salva all'ultima giornata, ai playout ci vanno Napoli e Genoa. Già retrocesse in Primavera 2 Spal e Pescara.