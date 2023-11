Decima giornata del campionato Primavera: l'Inter di Chivu, prima in classifica e ancora imbattuta in Italia, affronta in trasferta il Verona. La gara, in programma domenica 12 novembre alle ore 16, sarà diretta da Gabriele Sacchi della sezione arbitrale di Macerata, coadiuvato dagli assistenti Paolo Tomasi di Schio e Giovanni Pandolfo di Castelfranco Veneto.